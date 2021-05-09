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أفغانستان.. حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة البنات ترتفع إلى 50

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أفغانستان.. حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة البنات ترتفع إلى 50 أفغانستان.. حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة البنات ترتفع إلى 50
لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاعتداء

أفغانستان.. حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة البنات ترتفع إلى 50

ارتفعت اليوم (الأحد) حصيلة ضحايا القنابل، التي زرعت خارج مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابول إلى خمسين قتيلاً، في هجوم نفت حركة طالبان اتهامات بالتورط فيه.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء أمس، وعندما اندفعت الطالبات في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "عريان" أن التفجيرات أسفرت عن سقوط خمسين قتيلاً على الأقل، بينما جرح أكثر من مئة شخص، ومعظم الضحايا من الطالبات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن المسؤولين الأفغان بمن فيهم الرئيس أشرف غني حملوا حركة طالبان مسؤولية الهجوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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