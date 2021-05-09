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"سعود الطبية" تختتم سلسلة فعاليات "رمضانك صحي"

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"سعود الطبية" تختتم سلسلة فعاليات "رمضانك صحي" "سعود الطبية" تختتم سلسلة فعاليات "رمضانك صحي"
عقدت 12 حلقة إلكترونية توعوية وشهدت حضورًا مميزًا

اختتمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام سلسلة فعاليات "رمضانك صحي"، حيث عقدت 12 حلقة إلكترونية توعوية شارك فيها عشرين مختصًا ما بين استشاري وأخصائي قدموا فيها معلومات صحية قيمة ومتنوعة.

وأوضح رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي أن سلسلة فعاليات "رمضانك صحي" استهدفت رفع مستوى الوعي الاجتماعي من الناحية الصحية وفي مختلف الأمراض والمشاكل الصحية، حيث حرصت على التنوع ما بين طبي وغذائي ونفسي، وشهدت حضورًا مميزًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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