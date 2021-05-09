أخبار عاجلة

متحف مصغر -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني -
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزراء: ذكرى بيعة ولي العهد طموح وعزيمة مخلصه لرقي الوطن

Print
وزراء: ذكرى بيعة ولي العهد طموح وعزيمة مخلصه لرقي الوطن وزراء: ذكرى بيعة ولي العهد طموح وعزيمة مخلصه لرقي الوطن
أكدوا عبر تغريدات أنها تجسد مسيرة رسم خارطة الطريق لوطن قوي

وزراء: ذكرى بيعة ولي العهد طموح وعزيمة مخلصه لرقي الوطن

نوه عدد من الوزراء بالجهود الكبيرة والأعمال المميزة التي قدمها سمو ولي العهد وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين لرقي ورفعة الوطن وتحقيق أحلام وطموح أبناء الوطن، مشيرين إلى أن ذكرى البيعة الرابعة تجسد المسيرة العطرة في رسم خارطة الطريق لوطن قوي ومتقدم ومتطور.

جاء ذلك في تغريدات لهم تزامنًا مع الذكرى الرابعة لبيعة سمو ولي العهد والتي تصدرت الترند العالمي بمنصة تويتر.

ففي البداية، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: تمرُّ بنا ذكرى بيعة ولي العهد وبلادنا ولله الحمد أصبحت بهمّة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وطموحه مضرب المثل في التقدّم والرقي والتطوّر في كافّة المجالات.

فيما قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنها تمثل طموحًا لا ينتهي، وعزيمة لا تتوقف، إنجازات كالحلم نعيشها كل يوم مع ذكرى بيعة ولي العهد‬.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح: في هذه الأيام المباركة، يستعيد السعوديون بكل فخر ‫ذكرى بيعة ولي العهد‬، أعوامٌ قليلة عامرة وإنجازات عملاقة.

وأردف: انطلقت بالوطن نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بقيادة مولاي ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬ وعطاء عرابها سمو ولي العهد، حفظهما الله.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير: نستذكر في هذا اليوم مبايعة ولي العهد، بيعة المواطنين للمستقبل الزاهر، والتطوير الشامل المعزز لدورنا الاقتصادي والسياسي والثقافي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه

"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه

الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية

الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن