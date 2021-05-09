وزراء: ذكرى بيعة ولي العهد طموح وعزيمة مخلصه لرقي الوطن

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أكدوا عبر تغريدات أنها تجسد مسيرة رسم خارطة الطريق لوطن قوي

نوه عدد من الوزراء بالجهود الكبيرة والأعمال المميزة التي قدمها سمو ولي العهد وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين لرقي ورفعة الوطن وتحقيق أحلام وطموح أبناء الوطن، مشيرين إلى أن ذكرى البيعة الرابعة تجسد المسيرة العطرة في رسم خارطة الطريق لوطن قوي ومتقدم ومتطور.

جاء ذلك في تغريدات لهم تزامنًا مع الذكرى الرابعة لبيعة سمو ولي العهد والتي تصدرت الترند العالمي بمنصة تويتر.

ففي البداية، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: تمرُّ بنا ذكرى بيعة ولي العهد وبلادنا ولله الحمد أصبحت بهمّة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وطموحه مضرب المثل في التقدّم والرقي والتطوّر في كافّة المجالات.

فيما قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنها تمثل طموحًا لا ينتهي، وعزيمة لا تتوقف، إنجازات كالحلم نعيشها كل يوم مع ذكرى بيعة ولي العهد‬.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح: في هذه الأيام المباركة، يستعيد السعوديون بكل فخر ‫ذكرى بيعة ولي العهد‬، أعوامٌ قليلة عامرة وإنجازات عملاقة.

وأردف: انطلقت بالوطن نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بقيادة مولاي ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬ وعطاء عرابها سمو ولي العهد، حفظهما الله.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير: نستذكر في هذا اليوم مبايعة ولي العهد، بيعة المواطنين للمستقبل الزاهر، والتطوير الشامل المعزز لدورنا الاقتصادي والسياسي والثقافي.

