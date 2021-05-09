أخبار عاجلة

"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني -
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 متحدثين اليوم في مؤتمر "الصحة" عن كورونا.. و"الروساء" يستعرض إجراءات السفر الجديدة

Print
"العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات والمنحنى الوبائي

5 متحدثين اليوم في مؤتمر

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، واقترابنا من العيد، وخريطة الإصابات، والمنحنى الوبائي والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان 1442.

من جهته، يستعرض المهندس أحمد جميل قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومستجدات جولات سكن العمالة، ومستجدات التقييم الذاتي.

كما يستعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء خلال المؤتمر إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين، والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وشحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.

كما يستعرض المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان بن يوسف القصبي خلال المؤتمر تأمين السفر، والفئات الملزمة به، وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر، وقنوات الحصول على التأمين، والتأكد من فاعليته، والأسئلة الشائعة والاستفسارات.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا