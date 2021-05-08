"بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات

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أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية بالمناطق المتضررة

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في ‏المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في الفترة من 25 مارس إلى 3 ‏إبريل 2021.‏

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأفاد البيان بأن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة.‏الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية تينيسي أمريكا بايدن