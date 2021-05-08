تشلسي يكسب السيتي بثنائية .. ويؤجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

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قبل النهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا أواخر مايو الجاري

كسب تشلسي نظيره مانشستر سيتي 2/1 ، السبت ، ضمن منافسات المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي، في مباراة تعد نسخة إعدادية للفريقين قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر مايو الجاري.

وبالتالي أجل تشلسي فرحة السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 44، وقد أهدر سيرجيو أجويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم المغربي حكيم زيياش هدف التعادل لتشلسي في الدقيقة 63 ثم خطف زميله ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وكان مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم ليحسم تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، لكن حكيم زيياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح تشلسي وأجلا تتويج سيتي باللقب.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة، الأحد، أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع.