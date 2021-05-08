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غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ"كورونا" بين المصلين وإعادة فتح 9 مساجد

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غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ"كورونا" بين المصلين وإعادة فتح 9 مساجد غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ"كورونا" بين المصلين وإعادة فتح 9 مساجد

غلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بـ

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يومًا إلى 1091 مسجدًا تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح تسعة مساجد أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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