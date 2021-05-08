أخبار عاجلة

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي عام المملكة: يجوز إقامة صلاة العيد وخطبتها 3 مرات في دول الأقليات المسلمة

Print
مفتي عام المملكة: يجوز إقامة صلاة العيد وخطبتها 3 مرات في دول الأقليات المسلمة مفتي عام المملكة: يجوز إقامة صلاة العيد وخطبتها 3 مرات في دول الأقليات المسلمة
في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من

مفتي عام المملكة: يجوز إقامة صلاة العيد وخطبتها 3 مرات في دول الأقليات المسلمة

أجاز سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إقامة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات لثلاث جماعات في دول الأقليات المسلمة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولعدم القدرة على وجود مصلى خارج المدينة يجتمع فيه الناس للصلاة.

وقال سماحته في جواب على سؤال حول جواز إقامة الأقليات المسلمة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات بسبب كثرة المصلين في ظل الإجراءات الاحترازية وقلة المساجد: "لا يجوز تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى؛ من غير ضرورة ولا حاجة ماسة إلى أن هذا عمل محدث، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وأجازها بعض أهل العلم عند الحاجة وبحسبها، وفي حالنا هذه الأيام مع جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، وحيث إن حفظ النفوس وصيانتها من مقاصد الشريعة الكبرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)، واجتماع المصلين بأعداد كبيرة مظنة العدوى وانتشار المرض، ولعدم تفويت هذا الفضل على المسلمين، خصوصًا في دول الأقليات المسلمة ولعدم القدرة على وجود مصلى خارج المدينة يجتمع فيه الناس للصلاة فنرى والله أعلم بجواز ذلك، في مثل هذه الظروف، هذا ما تيسر إيراده والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا