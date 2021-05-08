3300 وجبة إفطار للمرابطين يقدمها فريق الجرادية التطوعي

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بادر أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة وبإشراف من فريق الجرادية التطوعي الذي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة بتقديم وجبات إفطار للجنود المرابطين بالحد الجنوبي، كما شارك في هذه المبادرة السنوية أبطال الصحة من مستشفى صامطة العام والذين قاموا أَيْضًا بتوزيع النشرات التوعوية على الجنود المرابطين لتعريفهم بطرق الوقائية من فيروس كورونا والتوعية أيضاً بالمبادرة لأخذ اللقاح، إضافة إلى مشاركة فريق تفاؤل التطوعي في توزيع وجبات الإفطار والتي عمل عليها أهالي قرية الجرادية وبتنظيم من قبل فريق الجرادية التطوعي والذي يتبني سنوياً هذه المبادرة الخيرية بدعم من أهالي القرية هذا وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية بعد التقيد بكل الاحترازات الوقائية لكامل أعضاء الفريق حيث بلغت الوجبات 3300 وجبة إفطار.

وأكد المشاركون في توزيع الوجبات من فريق الجرادية التطوعي وفريق تفاؤل التطوعي والمشاركون من منسوبي الصحة أن هذه المبادرة هي أقل ما يمكن تقديمه لمن يذودون بأرواحهم عن تراب هذا الوطن من أجل أن نعيش بأمن وأمان، وقد قدم الجنود المرابطون شكرهم وعرفانهم على هذه المبادرة التي تثبت تلاحم الشعب وترابطه من أجل هذا الوطن الذي يستحق منا التضحية والدفاع عنه بكل ما نملك وفي شتى المجالات.

الحد الجنوبي