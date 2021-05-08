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رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

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لزيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول

رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان والوفد المرافق له، إلى المدينة المنورة اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان عمران خان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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