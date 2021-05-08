أخبار عاجلة

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول -
"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة -
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدل براءات الاختراع.. "ماكرون" يدعو أمريكا إلى إلغاء القيود عن لقاحات "كورونا"

Print
جدل براءات الاختراع.. "ماكرون" يدعو أمريكا إلى إلغاء القيود عن لقاحات "كورونا" جدل براءات الاختراع.. "ماكرون" يدعو أمريكا إلى إلغاء القيود عن لقاحات "كورونا"
طالب الدول الغنية بإتاحة الأمصال للأخرى الأقل نمواً

جدل براءات الاختراع..

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات "كوفيد – 19" ومكونات اللقاحات،

وذكر "ماكرون" في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في البرتغال، أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً، وفقاً لـ"رويترز".

وانضم الرئيس الفرنسي إلى الزعماء المؤيدين لإلغاء براءات اختراع لقاحات "كوفيد – 19".

وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الحالي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة، ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية