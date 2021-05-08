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برقيتان من "القيادة" للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"

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برقيتان من "القيادة" للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" برقيتان من "القيادة" للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"
الملك وولي العهد أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق

برقيتان من

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس الروسي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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