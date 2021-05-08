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"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة
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الأحد 23 مايو 2021 09:11 مساءً
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا
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الأحد 23 مايو 2021 09:11 مساءً
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟
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الأحد 23 مايو 2021 08:55 مساءً
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف
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الأحد 23 مايو 2021 08:55 مساءً
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب
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الأحد 23 مايو 2021 08:55 مساءً
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة
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الأحد 23 مايو 2021 08:55 مساءً
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد
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الأحد 23 مايو 2021 08:55 مساءً
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
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الأحد 23 مايو 2021 08:55 مساءً
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب
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الأحد 23 مايو 2021 08:38 مساءً
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة
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الأحد 23 مايو 2021 08:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سماع أزيز مروحية "ناسا" في جو المريخ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 08 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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