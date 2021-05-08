العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

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وسط حرص قيادتي البلدين على دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة

بدأ رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، أمس زيارة رسمية للمملكة، تأكيداً للعلاقة الوثيقة والاخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وتربط المملكة بباكستان علاقات تاريخية وثيقة تمتد لأكثر من 70 عامًا، تطورت عبرها العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" من خلال حرص قيادتي البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما على جميع الأصعدة السياسية، والعسكرية والأمنية، والاجتماعية، والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية.

وتجسدت هذه العلاقات التاريخية في الزيارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين، وبالعودة للتاريخ نستذكر زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لباكستان (ولي العهد آنذاك) عام 2014، والتي ترجمت حرص قيادة المملكة على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث تخلل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية في باكستان.

هذه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تمثل إحدى العوامل المهمة التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين على مدى العقود الماضية.

تاريخياً، مثلت الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في فبراير 2019، تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال الإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الباكستاني الذي سيكون دوره محورياً في تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب.