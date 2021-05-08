بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

★ ★ ★ ★ ★

حددتها "المساجد والدعوة" بالمحافظة داعية للتقيُّد بالاحترازات

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة تحديدها 64 موقعًا لإقامة صلاة عيد الفطر داخل المحافظة والمراكز التابعة لها لهذا العام، وسيكون دخول الإمام لتلك الجوامع والمصليات في تمام الساعة الـ5:51 صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع الحرص على مسافات التباعد بين المصلين.

وأوضحت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بتربة لـ"سبق" أن مصليات العيد التي ستقام فيها الصلاة بتربة هي: "مصلى العيد الرئيسي بجوار المحافظة، مصلى العيد بالعلاوة، جامع المهيوب، جامع الدوار، جامع ابن سحمي، جامع السوق القديم، جامع الدعوة، جامع الخالدية، جامع التوحيد، جامع ابن تيمية، جامع المرازيق، جامع العبيسي، جامع الحياة، جامع أحمد بن حنبل، مسجد أبو أمامة الباهلي، مسجد معيض الراجحي، مسجد مهدي الراجحي (حي المرور)، مسجد بن مثيب (المنشية)".

وتابعت: "مسجد عبدالله بن المبارك، مسجد القواودة، مسجد سنداء الراجحي، مسجد ربعي بن عامر، مسجد خاطب بن أبي بلتعة، مسجد المثنى بن الحارثة، مسجد نورة محمد، جامع الأمير أحمد بن عبدالعزيز (العلاوة)، جامع الناصرية، جامع زابن (القويعية)، مسجد مزيد بن شلهوب (القويعية)، مسجد عدما (الصناعية)، مسجد الصناعية، مسجد حذيفة بن اليمان (كليات)، مسجد ابن القيم الجوزي (الديرة)، جامع الحائرية، مسجد ابن زايد (الحائرية)، مسجد المعذر (الحائرية)، جامع الغرمول (العرقين)، جامع الشواوي (العرقين)، جامع أبو مظلة (العرقين)، مسجد بني مرهب (العرقين)، مسجد فيحان شباب (العرقين)، جامع بين (شعر)، جامع شعر، مسجد الشاكرين (شعر)، جامع العاكور".

وأردفت: "مسجد إسماعيل عبدالله (شعر)، مسجد العلاء بن الحضرمي (شعر)، جامع الريع (حضن)، جامع الجدير (حضن)، جامع خالدية حضن، جامع الحثرور (خالدية حضن)، جامع كرا الوطاة، جامع كرا السردي، جامع العصلة، جامع التعاون (العصلة)، جامع عصماء، جامع العلبة، جامع عمر بن الخطاب (العلبة)، مسجد (ظها)، جامع القوامة، جامع الحشرج، مسجد الأمير عبدالرحمن (الحشرج)، جامع الهداية (العابسية)، مسجد الروضة (حراضة)".

وأهابت إدارة المساجد بالجميع لضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وتشمل الاحترازات "لبس الكمامة، إحضار السجادة، عدم التدافع عند الأبواب، عدم المصافحة والتباعد".