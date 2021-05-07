شاهد .. متى انطلق أول إرسال إذاعي بالمملكة ومراحل تطور الإذاعة؟

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بدءًا من جبل قعيقعان بمكة المكرمة لبث شعائر الحج

أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - في رمضان عام 1368 هجرية مرسومًا ملكيًّا بتأسيس النظام الإذاعي في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا المقطع التوثيقي لدارة الملك عبدالعزيز نستعرض النظام الإذاعي ومراحل تطوره في المملكة، وفي 9 ذي الحجة عام 1368 هجرية انطلق لأول مرة من مرسلة إذاعية في جبل قعيقعان بمكة المكرمة، وتمت إذاعة شعائر الحج من عرفات ومنى، افتتح الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله (أميرًا آنذاك) استديو الإذاعة في مكة المكرمة، ذلك في عام 1952 (1371 هجرية).

وصدر مرسوم ملكي بإنشاء "إدارة الحج والإذاعة"، وذلك عام 1952 (1372 هجرية)، وفي عام 1955 (1374 هجرية) صدر مرسوم ملكي بإنشاء "المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر" للإشراف على الخدمات المتصلة بالإعلام.

وفي عام 1965 (1384 هجرية) أنشأت إذاعة الرياض لتكون الإذاعة الرسمية للمملكة العربية السعودية. (

#فيديو الدارة |📺

في الـ 23 من #رمضان

من عام 1368هـ أصدر #الملك_عبدالعزيز أمره الملكي بتأسيس نظام إذاعي في المملكة العربية السعودية . خلال هذا التوثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز تعرف على نشأة هذا النظام ومراحل تطوره pic.twitter.com/1qqa2EPIL9 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 5, 2021

)دارة الملك عبدالعزيز