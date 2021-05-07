أخبار عاجلة

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. متى انطلق أول إرسال إذاعي بالمملكة ومراحل تطور الإذاعة؟

Print
شاهد .. متى انطلق أول إرسال إذاعي بالمملكة ومراحل تطور الإذاعة؟ شاهد .. متى انطلق أول إرسال إذاعي بالمملكة ومراحل تطور الإذاعة؟
بدءًا من جبل قعيقعان بمكة المكرمة لبث شعائر الحج

شاهد .. متى انطلق أول إرسال إذاعي بالمملكة ومراحل تطور الإذاعة؟

أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - في رمضان عام 1368 هجرية مرسومًا ملكيًّا بتأسيس النظام الإذاعي في المملكة العربية .

وفي هذا المقطع التوثيقي لدارة الملك عبدالعزيز نستعرض النظام الإذاعي ومراحل تطوره في المملكة، وفي 9 ذي الحجة عام 1368 هجرية انطلق لأول مرة من مرسلة إذاعية في جبل قعيقعان بمكة المكرمة، وتمت إذاعة شعائر الحج من عرفات ومنى، افتتح الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله (أميرًا آنذاك) استديو الإذاعة في مكة المكرمة، ذلك في عام 1952 (1371 هجرية).

وصدر مرسوم ملكي بإنشاء "إدارة الحج والإذاعة"، وذلك عام 1952 (1372 هجرية)، وفي عام 1955 (1374 هجرية) صدر مرسوم ملكي بإنشاء "المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر" للإشراف على الخدمات المتصلة بالإعلام.

وفي عام 1965 (1384 هجرية) أنشأت إذاعة الرياض لتكون الإذاعة الرسمية للمملكة العربية السعودية. (

)دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة