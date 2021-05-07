لبنان.. عون يطلب عدم استكمال مفاوضات ترسيم الحدود بشروط مسبقة

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جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إنه طلب من وفده المفاوض في مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل، عدم استكمال التفاوض بشروط مسبقة.

جاء ذلك في بيان أصدره عون عقب انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال عون إنه التقى الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية، بعد عودة أعضائه من الناقورة (جنوب).

وأوضح أنّه اطلع على "وقائع اجتماع اليوم ومشاركة الوفد الأمريكي الذي طلب أن يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض بدون شروط مسبقة".

وتابع البيان:" أعطى عون توجيهاته إلى الوفد بألا تكون متابعة (استمرار) التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم".

ومساء الثلاثاء، انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد استئنافها صباح اليوم، عقب توقف دام نحو 5 أشهر.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن "جولة المفاوضات استمرت 5 ساعات، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وسط سرية تامة بعيدة من الإعلام".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.

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