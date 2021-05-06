محافظ الزلفي يطلق حملة "أخرج زكاتك من بيتك" ويشيد بدعم القيادة

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أطلق محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة، حملة زكاة الفطر المبارك "أخرج زكاتك من بيتك"؛ وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله مدير مركز الفوزان للتأهيل الشامل بالزلفي، علي الفوزان.. واستمع محافظ الزلفي إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدّمها عبر المنصة التي تُعتبر نموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأشاد محافظ الزلفي باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من قفزات تنظيمية وتطويرية ضمن توجهات رؤية المملكة 2030.