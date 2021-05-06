أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بموافقة أمير الرياض.. "أثر" تطلق حملة "مجتمع حريص"

Print
بموافقة أمير الرياض.. "أثر" تطلق حملة "مجتمع حريص" بموافقة أمير الرياض.. "أثر" تطلق حملة "مجتمع حريص"
تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية

بموافقة أمير الرياض..

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على إطلاق حملة "مجتمع حريص" بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية "أثر".

جاء ذلك بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والتي تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كوفيد-19 للوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من ، وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات بسواعد متطوعين صحيين مدربين ومؤهلين.

وتنفذ الحملة بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، والعديد من الشركاء والداعمين، من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي وبرامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للتجربة الرائدة التي نفذتها جمعية أثر في حملة مجتمع واعي بداية جائحة كورونا 2020 والتي تم من خلالها خدمة أكثر من 430 ألف مستفيد.

وأفاد أمين عام جمعية أثر الدكتور سلطان الزهراني بأن هذه الحملة جاءت بتوجيه أمير منطقة الرياض لحرصه لوصول الخدمة الصحية لجميع المواطنين والحرص على سلامة الإنسان وستنفذ هذه الحملة بناءً على الإجراءات الاحترازية التي تصدرها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 17 وفاة و 1104 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 17 وفاة و 1104 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

16 وفاة و 809 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

أطفال يقودون الطريق في أبحاث لقاح فيروس كورونا

أطفال يقودون الطريق في أبحاث لقاح فيروس كورونا

276 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

276 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن