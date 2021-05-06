تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1530) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (715,703) حالات.

• سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8955) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.78%)، مقارنة مع (7.89%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (19,676) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,763,398) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3209) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (694,427) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (12,321) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (140) حالة، فيما غادرت (133) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1202) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (549) في محافظة العاصمة عمّان.

- (203) في محافظة الزرقاء.

- (194) في محافظة إربد، منها (103) في الرمثا.

- (121) في محافظة البلقاء.

- (84) في محافظة العقبة.

- (83) في محافظة المفرق.

- (67) في محافظة معان، منها (21) في البترا.

- (61) في محافظة الكرك.

- (45) في محافظة الطفيلة.

- (45) في محافظة عجلون.

- (42) في محافظة جرش.

- (36) في محافظة مأدبا.