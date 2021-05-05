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"الحمدان " يدعم خط هجوم الهلال أمام الشباب

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"الحمدان " يدعم خط هجوم الهلال أمام الشباب "الحمدان " يدعم خط هجوم الهلال أمام الشباب
في مواجهة فض الشراكة "دوريًا"

أرسل اتحاد القدم السعودي، ردًا لنادي الهلال يؤكد عدم قانونية البند المضاف في عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عبد الله الحمدان، الذي ينص على عدم مشاركته ضد الشباب ناديه السابق.
وفقًا لصحيفة "الرياضية"، أن اتحاد القدم أكد في رده على استفسار إدارة الهلال، أن البند المُضاف مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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