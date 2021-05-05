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أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة "مجتمع حريص" لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا

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أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة "مجتمع حريص" لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة "مجتمع حريص" لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا
لتحقيق المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من الفيروس

أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة

وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق حملة "مجتمع حريص" بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية "أثر", التي تهدف إلى زيادة أعداد المحصنين بلقاح كوفيد-19 للوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من , وذلك عبر تنفيذ عددٍ من المبادرات بسواعد متطوعين صحيين مدربين ومؤهلين.

وتنفذ الحملة بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، ومع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والعديد من الشركاء والداعمين، من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي وبرامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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