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رابطة الدوري الإنجليزي تحدد.. 13 مايو مانشستر يونايتد وجهًا لوجه أمام ليفربول

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رابطة الدوري الإنجليزي تحدد.. 13 مايو مانشستر يونايتد وجهًا لوجه أمام ليفربول رابطة الدوري الإنجليزي تحدد.. 13 مايو مانشستر يونايتد وجهًا لوجه أمام ليفربول
عقب احتجاج جماهير يونايتد واقتحامها ملعب أولد ترافورد

رابطة الدوري الإنجليزي تحدد.. 13 مايو مانشستر يونايتد وجهًا لوجه أمام ليفربول

حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 13 مايو الجاري، للعب مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول، بحسب ما أعلن، الأربعاء.
وألغيت المباراة التي كانت مقررة، السبت الماضي، عقب احتجاج جماهير يونايتد ضد عائلة جليزر ملاك النادي الأمريكيين، واقتحامها ملعب أولد ترافورد المغلق أمام الجماهير بسبب قيود جائحة كوفيد-19.
ويعني الموعد الجديد للمباراة، أن يونايتد سيخوض مباراتين في غضون يومين، إذ تقدم موعد مباراته على ملعبه أمام ليستر سيتي إلى 11 مايو.
وستلعب مباراة يونايتد قبل الأخيرة في الموسم على أرضه أمام فولهام في 18 مايو، ما يسمح للنادي باستضافة عدد محدود من الجماهير تماشيًا مع خطة لتخفيف قيود الجائحة في إنجلترا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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