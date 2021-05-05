"السديس" يوصي بدعم حملة #أجرك_ بعطائك لجمعية مكافحة السرطان

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دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى ضرورة بذل الطاعات والعبادات، وحث على التبرع والإنفاق في أوجه الخير، وأن نتكاتف ونتعاون لدعم مرضى السرطان والوقوف معهم والدعاء لهم ودعمهم ماديًا ومعنويًا لإكمال رحلة علاجهم، مؤكدًا معاليه أن في التبرع دفع بلاء عن أبنائنا والمسلمين.

وأشاد "السديس" بما تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان من توفير مجموعة من الخدمات مثل: المساعدات المالية، السكن، المواصلات، الطيران والأجهزة الطبية التي تساعد المريض على استكمال رحلته العلاجية، داعين إلى التكاتف والتعاون مع الحملة التي تنظمها الجمعية أجرك بعطائك والتي تهدف إلى دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وأشار الشيخ السديس إلى أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مصدر موثوق للتبرع لهم، ومن خلالهم يتم دعم مرضى السرطان، وذلك عن طريق التبرع بإرسال رسالة SMS فارغة إلى الرقم 5070 للتبرع بمبلغ 10 ريالات، وللتبرع بمبلغ 12 ريالاً شهريًا ارسل الرقم 1 إلى 5070.