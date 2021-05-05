التعاونية للتأمين تعلن عن إطلاق برنامج تأمين كوفيد -19 للسفر

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لحماية المواطنين أثناء سفرهم للخارج بحدود تعويض 650 ألف ريال

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن إطلاق برنامج تأمين كوفيد -19 للسفر بهدف حماية المواطنين من تبعات فيروس كورونا أثناء سفرهم إلى خارج المملكة، إضافة إلى تغطيات تأمين السفر الدولي الأخرى؛ وذلك بحدود تعويض تصل إلى 650,000 ريال لكل فرد/مؤمن له، وسيكون بيع البرنامج متاحاً للمستفيدين ابتداءً من يوم 6 مايو 2021.

يأتي ذلك تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج، وحرصاً على توفير الأمان وراحة البال أثناء سفرهم ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد تنتج بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

هذا، ويتيح برنامج تأمين كوفيد -19 للسفر، التغطية التأمينية لتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا بحد يصل إلى 450 ريالًا يومياً ولمدة 14 يوماً. كما يوفر التغطية ضد مخاطر السفر الدولي الأخرى التي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة بحد يصل إلى 650,000 ريال، وكذلك تكاليف إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا وبحد تعويض يصل إلى 40,000 ريال، فضلاً عن تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة بحد 2000 ريال لكل منها. إضافة إلى ذلك يوفر البرنامج عدة خدمات تتعلق بالحالات الطبية منها تكاليف الإخلاء والعودة الطبية للوطن.

من جهته صرح نائب الرئيس التنفيذي الأول للتأمين العام بالتعاونية سلطان صالح الخمشي قائلاً: "تتشرف التعاونية باستخدام كافة إمكانياتها لتفعيل هذا البرنامج بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي وإدارته نيابة عن قطاع التأمين في المملكة، وبمشاركة 12 شركة تأمين لخدمة المواطنين المسافرين للخارج".

وقال الخمشي: "صحة وسلامة المواطن تعد من الثوابت التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها من خلال وسائل وأساليب مبتكرة تضمن توفير الخدمات الصحية، والمنافع التي تحد من الآثار الناتجة عن الحوادث المحتمل وقوعها أثناء السفر خارج المملكة، من هنا تم تصميم برنامج تأمين كوفيد-19 للسفر من التعاونية الأول من نوعه في المملكة، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين أثناء سفرهم خارج المملكة وتيسير رحلتهم، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم، وذلك على مدى 30 يوماً يمكن تمديدها إلى 60 يوماً أو 90 يوماً إذا تطلبت ظروف السفر هذا التمديد".



وأضاف: "إن هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته 375 ريالاً سعودياً، يوفر العديد من المزايا الفريدة غير المتاحة في برامج التأمين المشابهة؛ حيث يجمع بين تغطية مخاطر فيروس كورونا وتغطيات تأمين السفر الدولي العادية، كما يوفر الحماية لجميع المواطنين بغض النظر عن أعمارهم، ولا تقتصر تغطيته على رحلة واحدة، بل يغطي جميع الرحلات التي يقوم بها المواطن أثناء فترة سريان الوثيقة".



هذا، وبإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على تأمين كوفيد-19 قبل سفرهم شراء المنتج ابتداءً من تاريخ 6 مايو 2021 عبر قنوات البيع التي سيتم الإعلان عنها في يومها.

ولتسهيل رحلة المواطن خارج الوطن سيتم توفير كافة خدمات الدعم للمستفيدين من الوثيقة من خلال مركز اتصال موحد وخدمة الواتس آب المتاحة على مدار 24 ساعة، ومن خلال الشريك الدولي الذي سيقدم خدمات المساعدة الطارئة للمواطنين المسافرين إلى أي مكان في العالم، بالإضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم واستقبال الشكاوى ومعالجتها ورفع مستوى وعيهم لتعظيم الاستفادة من هذا التأمين. ويعتمد التعويض المسموح به بموجب الأقسام الأساسية لتغطيات الوثيقة على نظام الفوترة المباشرة الخاضعة لموافقة مسبقة من قبل شركة نيكست كيـر؛ حيث يترتب على هذا الإجراء عدم دفع المواطن أي مبالغ متكبدة، بل يتم تقييدها مباشرة على حساب التأمين.

وفي حال حدوث أي حالة طارئة قد يترتب عنها مطالبة يجب التواصل مع مقدم الخدمة على الرقم (966920012178+) في أقرب وقت ممكن عملياً وتقديم أي معلومات قد تطلبها الشركة لمساعدة المؤمن له ولتسهيل إجراءات تقديم المطالبة إلكترونياً.شركة التعاونية للتأمين