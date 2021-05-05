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القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

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القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
أعربت عن أحر التعازي وصادق المواساة راجية للمصابين الشفاء العاجل

القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لَنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرَبَ لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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