أخبار عاجلة

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سكني" يُطلق مشروع "جوهرة الغروب" لمستفيديه بالرياض

Print
"سكني" يُطلق مشروع "جوهرة الغروب" لمستفيديه بالرياض "سكني" يُطلق مشروع "جوهرة الغروب" لمستفيديه بالرياض
لتوفير 70 شقة سكنية بتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروع "جوهرة الغروب" بحي الغروب بمدينة الرياض؛ وذلك لتوفير 70 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي جميع احتياجات الأسر، وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط sakani.housing.sa، أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأسر ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن مشروع "جوهرة الغروب" يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تقارب 7 آلاف م2، ويوفّر بيئة عصرية تتوفر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 455 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعاً سكنياً تتوزع في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر نحو 31 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس، منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 مليون م2 بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ويستمر برنامج "سكني" في توفير المزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكّن المواطنين من التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -، كما يستهدف البرنامج خدمة 220 ألف أسرة خلال 2021، بعد أن تمكّن خلال عام 2020 من خدمة أكثر من 390 ألف أسرة منها أكثر من 138 ألف أسرة سكنت منازلها.برنامج سكني وزارة الإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض