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ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

وصل جدة اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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