التصويت الرمضاني للمسؤولية الاجتماعية.. "إحسان" أهم حدث و"المالكي" أفضل مشهور

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة ٦٢٠٠ شخص وأطلقه الوطني للمسؤولية الاجتماعية.. "جود الإسكان" أفضل جهة خيرية

شارك أكثر من ٦٢٠٠ شخص في التصويت الرمضاني الذي أطلقه المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية عن أهم أحداث ومبادرات وأعمال المسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان لهذا العام ٢٠٢١.

وتفصيلًا: نال حدث إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة (إحسان) أهم حدث في المسؤولية الاجتماعية؛ حيث بلغت التبرعات أكثر من ٥٠٠ مليون ريال، والتي تهدف إلى دعم شتى مجالات العمل الخيري والاجتماعي، وتضم فرصًا للتبرع في مجال التعليم والصحة والإسكان والسجناء وغيرها عبر منصة إحسان للعمل الخيري؛ حيث نالت ٧٥٪ من المصوتين، في المقابل حصلت منصة جود على أفضل جهة خيرية في رمضان؛ حيث استطاعت أن تؤمّن أكثر من ٢٠٠ مسكن للأسر في شهر رمضان المبارك بدعم من جهات وشخصيات، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان التي وجدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الشركات والمؤسسات وعدد من الشخصيات البارزة، ونالت تصويت ٦٢٪ من المصوتين.

وحصل الفنان فايز المالكي على أفضل شخصية مشهورة ساهمت وفعلت مسؤوليتها الاجتماعية نسبة ٩٤٪؛ حيث ساهم في دعم ١٥٠٠ حالة عبر منصة شفاء وجمع ما يقارب ٢٧ مليون ريال، كما تبرع بقيمة ٥ ملايين ريال عبارة عن إعلانات مجانية لمنصة جود الإسكان، وساهم بشكل يومي في الترويج لها عن طريق وسائل التواصل الخاصة به حتى بلغ عدد المساكن التي تم توفيرها ٢٠٠ مسكن.

وساهم "المالكي" في الترويج لمنصة إحسان ودعم عدد من الجمعيات مثل جمعية الأطفال المعوقين وجمعية إنسان وجمعية إخاء وجمعية المكفوفين وجمعية تكافل، بالإضافة إلى دعم جمعية تراحم حيث وصلت المبالغ إلى ٢٠ مليون ريال واستفاد منها ١٠ آلاف أسرة.

كما شارك في دعم جمعية (إطعام) بـ٢مليون وجبة إفطار صائم، واستطاع المالكي أن يعمل حراكًا واسعًا في مجال العمل الخيري؛ مما جعله ينال عددًا من الألقاب مثل سفير الإنسانية وسفير المسؤولية الاجتماعية وسفير العمل الخيري وسفير جود الإسكان وغيرها؛ مما جعله يستحق هذا التصويت العالي من قبل الجمهور.

بينما حصل تطبيق جاهز على نسبة ٤٥٪ من التصويت على أفضل جهة من القطاع الخاص فعلت مسؤوليتها الاجتماعية في شهر رمضان من خلال عدد من المبادرات؛ حيث ساهمت في منصة إحسان بمليون ريال، بالإضافة إلى إطلاق منصة "جاهز للخير" والتي تتيح التبرع بطريقة سهلة، بالإضافة لإسهامها في كفالة ١٠٠٠ يتيم من خلال الرتويت أو الإعجاب في حسابها، كما فعلت جاهز مسؤوليتها في رمضان من خلال رعاية عدد من الفعاليات الرمضانية والتوقيع مع جمعية بناء لدعم مشروع تمكين، وجاء هذا التميز امتدادًا لتميزها في الآونة الأخيرة في المسؤولية الاجتماعية وبشكل لفت الأنظار.

ونالت مبادرة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير منطقة الشرقية بدعم المرأة الملقبة (بائعة الخضار) بالدمام من خلال توفير مقر دائم ونظامي ودعمها ماديًّا لإطلاق محلها للخضار بعد تعرضها للتنمر في الفيديو الشهير من أحد الأشخاص الذي تم استدعاؤه لاحقًا من النيابة العامة؛ حيث نالت أهم مبادرة في شهر رمضان بتصويت بلغ ٥١٪ من المصوتين.

ونالت وزارة الإسكان أفضل جهة حكومية فعلت مسؤوليتها الاجتماعية بتصويت بلغ ٣٩٪، وذلك يعود إلى إطلاق منصة جود للإسكان ودعمها من قبل الوزير والعاملين في الوزارة؛ حيث حققت نجاحًا كبيرًا.

ويتم نشر باقي تفاصيل الاستفتاء وبكل التفاصيل لاحقًا، وإقامة حفل بعد رفع الاحترازات لتكريم المتوجين بالتصويت.