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"العمري" يقف ميدانيًّا على تطبيق خطة هيئة الأمر بالمعروف بمكة

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اطلع على سير العمل بها بالأسواق والمجمعات التجارية

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بجولة ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية بمدينة مكة المكرمة متفقدًا خلالها سير العمل الميداني.

واطلع الشيخ العمري على تنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك وآلية العمل في الحملات التوعوية؛ ومنها برنامج (الصيام جُنة) التي تهدف إلى توعية المجتمع وتذكيرهم بأهمية استثمار شهر رمضان المبارك وفضل الصيام وعظم هذه الشعيرة المباركة.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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