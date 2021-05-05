بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

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بينهم 6 مواطنين ونازح من أرباب السوابق ارتكبوا سرقة المنازل

بث الحساب الرسمي للأمن العام على "تويتر" فيديو حمل اسم "في قبضة رجال الأمن"، لرصد عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق ارتكبوا ستة جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وأجهزة إلكترونية وممتلكات تقدر بقيمة (550،000) ألف ريال.

وأورد المقطع القبض على ستة مواطنين ونازح من أرباب السوابق ارتكبوا سبع جرائم تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات باستخدام أربع مركبات مسروقة.

ولفت إلى القبض على مقيم من الجنسية الكينية حاول إخفاء وافدة من ذات الجنسية مخالفة لنظام الإقامة والعمل داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء.

وأشار فيديو الأمن العام إلى القبض على مواطن حاول العبث بأجهزة الرصد الآلي "ساهر" بهدف إتلافها.

وتضمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطنان قاما بارتكاب جرائم سرقة تسع مركبات بعدة مواقع، والقبض على مواطن آخر قام بسرقة إحدى المركبات.