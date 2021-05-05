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"المالكي": التجمع الصحي بالطائف يعيد تأهيل منسوبيه لخدمة خطة التحول والرؤية

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اختتمت أمسيات تجمع الطائف الصحي الرمضانية، صباح أمس، بعقد لقاء عن بعد (طريق تقنية الزوم) لقيادات التجمع بمختلف الإدارات بهدف طرح آخر المستجدات في إعداد خطط واستراتيجيات التحول بالتجمع المعتمدة على خطة وزارة الصحة للتحول الوطني والرؤية الوطنية للمملكة 2030م.

وتفصيلًا: أكد الدكتور طلال عبدالله المالكي رئيس التجمع الصحي بالطائف، خلال اللقاء، أهمية رسم خريطة صحية لمحافظة الطائف لتكون دليلًا للخدمات الصحية ومسارًا لتحسين ورفع جودة الرعاية للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا على أن الموظف بمرافق صحة الطائف ومن خلال إطلاق شعار المرحلة الحالية "تجمعنا يجمعنا" يشكل أهمية بالغة للقيادات بالتجمع بمشاركتهم في التغيير والتأثير في الخطط التي وضعت لتنفيذها بالكوادر التي سيتم تأهيلها وتطوير أدائها وتحسين إنتاجيتها بما يكفل تحقيق مبادئ الرؤية وما قامت عليه.

وأضاف "المالكي" أن التجمع الصحي بالطائف عبارة عن متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات عامة ومستشفيات تخصصية ومراكز رعاية صحية أولية تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة، مضيفًا أن التجمع بيئة جاذبة وليست بيئة طاردة، وهو ما نسعى لتعزيزه وتأكيده من خلال الخطط التي تم وضعها والاستراتيجيات التي تم بناؤها على احتياجات سكان محافظة الطائف.

وقدّم شكره على ما وجده التجمع وقياداته من دعم ومساندة طوال الفترة الماضية من مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، وقيادات ومنسوبي صحة الطائف، وما آخرها إلا اتفاقيات نقل المهام بين التجمع وصحة الطائف التي سخرت لها الصحة بالمحافظة كافة السبل لإنجاحها.

وشهد اللقاء مشاركة مطر الزهراني المساعد للتخطيط والتحول بصحة الطائف، وفهد السفياني مدير المشاريع بمكتب نموذج الرعاية.

يذكر أن الأمسيات الرمضانية للتجمع هدفت منذ انطلاقتها الالتقاء بقيادات وكوادر صحة الطائف للاستماع لهم ولآرائهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وتوضيح خطة التجمع ورؤيته للمرحلة القادمة.

تجمع الطائف الصحي الرمضانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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