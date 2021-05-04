أخبار عاجلة

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حساب المواطن": 6 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ42

Print
"حساب المواطن": 6 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ42 "حساب المواطن": 6 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ42
البرنامج أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم أبريل للمكتملة طلباتهم

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم الثلاثاء إنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ42 من البرنامج.

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 20 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال؛ منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.برنامج حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن