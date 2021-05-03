"أمين عسير" يدشن مشروع نظافة مدينة أبها في حُلَّته الجديدة

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أكد أنه سيوفر برامج تساعد على إحكام الرقابة والارتقاء بالخدمات

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع نظافة مدينة أبها اليوم الاثنين، والذي يعد من أكبر المشروعات بالمنطقة، والأهم من الناحية الإستراتيجية، كما أنه يعد أحد المشروعات المخدومة ضمن مظلة (منصة مدينتي)، والتي سيتم تدشينها في وقت لاحق.

وأوضح أنه تم اعتماد اللون الجديد للمشروع وشعاره بموافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وسيوفر المشروع العديد من البرامج الجديدة والتي ستساعد على إحكام الرقابة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة ومن أهمها توفير خدمات نظام تتبع المركبات وخطوط سيرها وتفريغ الحاويات في وقتها وحظر بعض الأماكن ومنع دخول عمال ومعدات النظافة إليها وذلك لمعالجة السلوكيات الخاطئة للعمالة والسائقين كما تم تأمين الحاويات سعة 1700 لتر و260 لترًا الجديدة والمزودة بكفرات وغطاء لتقليل الروائح والانبعاثات وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانب آخر، تفحص الدكتور وليد الحميدي شخصيًا آليات ومعدات النظافة للتأكد منها.

وأكد بترحيب الأمانة بالمواطنين لتلقي البلاغات عبر نظام 940 أو أي ملاحظات أو قصور في الأداء ووعد بالاستمرار في تقديم مستويات أفضل خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن أمانة عسير قد اعتمدت الهيكل الإداري الجديد للإدارة العامة للنظافة كما تم إنشاء إدارة جديدة تابعة لها تحت مسمى (إدارة البلاغات والمتابعة) وهي تختص بتلقي البلاغات ومتابعتها لحين معالجتها وإغلاقها.