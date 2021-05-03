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.. اجتماع لجنة الزراعة والعلاقمة مع وزيري المياه والزراعة بخصوص الوضع المائي والزراعي في الاردن

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فيديو .. اجتماع لجنة الزراعة والعلاقمة مع وزيري المياه والزراعة بخصوص الوضع المائي والزراعي في الاردن .. اجتماع لجنة الزراعة والعلاقمة مع وزيري المياه والزراعة بخصوص الوضع المائي والزراعي في الاردن

جى بي سي نيوز - : تاليا التسجيل الكامل لاجتماع لجنة الزراعة النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة والذي عقد الاربعاء بحضور وزيري الزراعة خالد الحنيفات ووزير المياه محمد النجار وعواد الرواشدة رئيس اتحاد المزارعين .

وناقش اعضاء اللجنة ونواب من خارجها والحضور والوزيران ورئيس اتحاد المزارعين قضايا ذات صلة بالزراعة والمياه من مثل مكافحة الجراد والوضع المائي والزراعة والعمالة الزراعية وغيرها واجاب الوزيران عن الاسئلة التي تم طرحها ومناقشتها بالتفصيل .

المدينة نيوز سجلت الاجتماع واليكموه بالصوت والصورة :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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