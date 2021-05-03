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بقيادة "العطوي" .. الاتفاق يواجه القادسية وديًا.. و"القميزي" يتماثل للشفاء

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بقيادة

تماثل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صالح القميزي للشفاء من الإصابة التي لحقت به، حيث شارك مساء أمس الاثنين في التدريبات الجماعية التي أُقيمت على ملعب عبد الله الدبل بالنادي.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل تقرر خوض الاتفاق مباراة ودية أمام فريق القادسية مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في إطار البرنامج الإعدادي لفترة التوقف قبل مواجهة الشباب يوم 14 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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