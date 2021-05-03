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جمعية حماية المستهلك تدعو الجهات والمتاجر الكبرى إلى استخدام الرقم المجاني 800

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جمعية حماية المستهلك تدعو الجهات والمتاجر الكبرى إلى استخدام الرقم المجاني 800 جمعية حماية المستهلك تدعو الجهات والمتاجر الكبرى إلى استخدام الرقم المجاني 800
قال: توفر خدمة مجانية 100% وبهدف حماية العميل وتحسين تجربته والحفاظ على حقوقه

جمعية حماية المستهلك تدعو الجهات والمتاجر الكبرى إلى استخدام الرقم المجاني 800

دعت جمعية حماية المستهلك اليوم كل الجهات والشركات والمتاجر الكبرى إلى استخدام الأرقام المجانية (عبر الرقم 800) لجميع خدمات العملاء، التي توفر خدمة مجانية 100% للعميل؛ مؤكدةً أهمية أن تتولى كل جهة حكومية إلزام الجهات التي تخضع تحت إشرافها تنظيميًّا في كل القطاعات الخدمية (البنكية، الطيران، المتاجر الكبرى، وغيرها) بتوفير الرقم المجاني 800 لخدمة العملاء؛ وذلك بهدف حماية العميل وتحسين تجربته والحفاظ على حقوقه.

وقدّمت الجمعية شكرها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على إتاحة تأسيس الأرقام المجانية (800) لكل الجهات بأسعار تنافسية من خلال العديد من مقدمي الخدمة المرخصين، كذلك تحفيز شركات الاتصالات على تضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ(9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء، وإلزام الشركات التي تخضع تحت إشرافها تنظيميًّا (شركات الاتصالات، شركات البريد) إلى توفير الأرقام المجانية لخدمة عملائهم.جمعية حماية المستهلك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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