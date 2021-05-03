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هذه قائمة الدول المفتوحة حالياً للسعوديين دون تأشيرة.. تعرف عليها

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هذه قائمة الدول المفتوحة حالياً للسعوديين دون تأشيرة.. تعرف عليها هذه قائمة الدول المفتوحة حالياً للسعوديين دون تأشيرة.. تعرف عليها
بعد رفع قيود السفر وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" سابق

هذه قائمة الدول المفتوحة حالياً للسعوديين دون تأشيرة.. تعرف عليها

ترصد "سبق" الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين في أي وقت وبدون تأشيرة مسبقة وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" سابق.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية بالسماح بسفر المواطنين للخارج في 17 مايو الجاري، وذلك للمواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم والمواطنين المتعافين من ، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس وأما من يقل عن 18 عامًا يجب أن تكون لديهم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي.

والدول هي: السودان ومملكة البحرين والأردن والمغرب وقطر وجزر القمر، جزر المالديف وجزر سيشل ونيبال وسيرلانكا واوزبكستان وجورجيا وقيرغيزستان، جنوب إفريقيا وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوتسوانا وانغولا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وليسوتو.

ولمن يملك تأشيرة الاتحاد الأوروبي "شنغن" يمكنه الدخول لجزيرة قبرص اليونانية واليونان وجبل طارق والبوسنة، وبدون فيزا مسبقة أوكرانيا وكوسوفو وألبانيا وكرواتيا، أما دول أمريكا اللاتينية تشمل: هايتي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وبنما والإكوادور.

يُذكر أن وزارة الداخلية قد شددت على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع بحسب ما يعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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