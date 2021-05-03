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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
ضبط 3 جرافات و4 شاحنات استخدمت في ارتكاب المخالفات

الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم ضبط ثلاث جرافات وأربع شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية والهندية والسورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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