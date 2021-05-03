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شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

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مساحات خضراء تتجاوز 3 آلاف متر مربع وجلسات للعائلات وألعاب للأطفال

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

تزينت حديقة الطالعة ومطل القرائن بمركز غسلة بالقرائن التابع لمحافظة شقراء بالورود والزهور، والأشجار المتنوعة والتي شكلت مناظر طبيعية أضحت تستهوي الأسر والعائلات بالمنطقة.

وقال رئيس مركز غسلة بالقرائن على العمّار: إن حديقة الطالعة في مركز غسلة بالقرائن تبلغ مساحتها تقريباً 300 متر مربع، ويوجد فيها جلسات للأسر والعائلات، ومسطحات خضراء، وألعاب متنوعة للأطفال، كما تتزين بعدد كبير من الأشجار ذات الورود الجميلة والزاهية والنادرة، كذلك يوجد ركن خاص بطيور الزينة لتُعطي المكان جمال المنظر وروعة تغريد الطيور.

وأضاف "العمار" أنه يقوم بمتابعة الحديقة والمطل بشكل يومي بالتنسيق مع بلدية شقراء، حيث تقوم بجهود بارزة من خلال فرق متخصصة في المجال الزراعي والنظافة والصيانة للعناية بالنباتات والأشجار ولمتابعة الحديقة ومعالجة أي ملاحظة؛ وذلك لتهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، ودعمها بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة والصيانة والتجميل.

وتابع: "نحن في مركز غسلة بالقرائن نعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء؛ تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني التي تأتي لتحسين المشهد البصري، وفق الرؤية الوطنية 2030".

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

شاهد.. حديقة الطالعة ومطل القرائن بشقراء.. تتزين بالزهور والأشجار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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