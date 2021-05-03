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"نتنياهو" يعرض التنازل عن رئاسة لرئيس حزب "يمينا"

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"نتنياهو" يعرض التنازل عن رئاسة الحكومة لرئيس حزب "يمينا" "نتنياهو" يعرض التنازل عن رئاسة لرئيس حزب "يمينا"
اشترط التناوب والامتناع عن تشكيل ائتلاف مع اليسار

ذكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه أبلغ زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، استعداده للتنازل عن رئاسة له، بشرط التناوب والامتناع عن تشكيل حكومة مشتركة مع اليسار.

ونسبت صحيفة "هاآرتس" إلى "نتنياهو": "إنني موافق على السماح لبينيت بالعمل كرئيس للوزراء أولاً، في اتفاق تناوب ضمن تشكيل حكومة يمينية".

وأتى عرض "نتنياهو" عشية انتهاء مدة التكليف الممنوحة له، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في "إسرائيل"، وفقاً لـ"الشرق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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