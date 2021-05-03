أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السبتي" يشكر القيادة لتعيينه مستشاراً بمجلس الوزراء ورئيساً لهيئة تقويم التعليم

Print
"السبتي" يشكر القيادة لتعيينه مستشاراً بمجلس الوزراء ورئيساً لهيئة تقويم التعليم "السبتي" يشكر القيادة لتعيينه مستشاراً بمجلس الوزراء ورئيساً لهيئة تقويم التعليم
قال: أسأل الله أن يُعينني على تحقيق التطلعات المرجوة والإسهام في تحقيق الرؤية

رفع الدكتور خالد بن عبدالله السبتي؛ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال السبتي: إنه إذ يتشرّف بهذه الثقة الكريمة الغالية، ليسأل المولى -جل وعلا- التوفيق والسداد في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يعينه في تحقيق التطلعات المرجوة، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود