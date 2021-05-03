"السبتي" يشكر القيادة لتعيينه مستشاراً بمجلس الوزراء ورئيساً لهيئة تقويم التعليم

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قال: أسأل الله أن يُعينني على تحقيق التطلعات المرجوة والإسهام في تحقيق الرؤية

رفع الدكتور خالد بن عبدالله السبتي؛ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال السبتي: إنه إذ يتشرّف بهذه الثقة الكريمة الغالية، ليسأل المولى -جل وعلا- التوفيق والسداد في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يعينه في تحقيق التطلعات المرجوة، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.