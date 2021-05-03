نجران.. "هيئة يدمة" تنشر لوحات توعوية في الشوارع والميادين‎

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لتنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والتحذير من مثيري الفتن

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة يدمة، لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين، عن حملة (رب اجعل هذا بلداً آمناً) تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن".

وتهدف الحملة إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.

يأتي ذلك بمتابعة مدير هيئة يدمة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح، وبتوجيه من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.