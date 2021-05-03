أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجران.. "هيئة يدمة" تنشر لوحات توعوية في الشوارع والميادين‎

Print
نجران.. "هيئة يدمة" تنشر لوحات توعوية في الشوارع والميادين‎ نجران.. "هيئة يدمة" تنشر لوحات توعوية في الشوارع والميادين‎
لتنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والتحذير من مثيري الفتن

نجران..

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة يدمة، لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين، عن حملة (رب اجعل هذا بلداً آمناً) تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن".

وتهدف الحملة إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.

يأتي ذلك بمتابعة مدير هيئة يدمة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح، وبتوجيه من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود