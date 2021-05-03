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الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة

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الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة
الهطولات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.


ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.


كما نبّه المركز في تقريرٍ له اليوم, من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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