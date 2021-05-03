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لليوم الـ 12 توالياً.. الهند تسجّل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا

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لليوم الـ 12 توالياً.. الهند تسجّل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا لليوم الـ 12 توالياً.. الهند تسجّل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا
الإجمالي 19.93 مليون و3417 وفاة ترفع الضحايا قرب 219 ألفاً

لليوم الـ 12 توالياً.. الهند تسجّل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليوناً.

وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، بحسب ما نشرت "رويترز".

ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون، في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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