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سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه

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سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه
قال: نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة للفضاء وفق أعلى المعايير المهنية

سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه

رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم، بتعيين سموه مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وأبدى الأمير في تصريح بهذه المناسبة اعتزازه بخدمة خادم الحرمين الشريفين والعمل بالقرب منه -أيده الله- مستشاراً خاصاً، وفي تأسيس المؤسسة غير الربحية التي تتشرّف باسمه الذي عُرف بأعماله في المجالات الخيرية كافة.

وقال: "نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء، وفق أعلى المعايير المهنية، وإكمال المرحلة التأسيسية والبناء المؤسسي، والرفع بالإستراتيجية للدولة، بفضل الله أولاً، ثم دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، مشيداً سموه بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في إقرار عديد من الموضوعات الرئيسة لقطاع الفضاء، والجهود الحثيثة لمسؤولي الهيئة المخلصين الذين تمّ استقطابهم في مرحلة التأسيس، سائلاً سموه الله أن يوفق المهندس عبدالله السواحة، في قيادة هذه المؤسسة الفتية التي تشرف على قطاع الفضاء الواعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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