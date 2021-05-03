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الإبراهيم يشكر القيادة على الثقة داعياً الله أن يكون عند حُسن الظن

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الإبراهيم يشكر القيادة على الثقة داعياً الله أن يكون عند حُسن الظن الإبراهيم يشكر القيادة على الثقة داعياً الله أن يكون عند حُسن الظن
وزير التخطيط: دعمها منظومة الاقتصاد هي الركيزة لمواصلة بناء مزدهر

الإبراهيم يشكر القيادة على الثقة داعياً الله أن يكون عند حُسن الظن

رفع فيصل بن فاضل الإبراهيم، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، داعياً الله -العلي القدير- أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

وقال: إن دعم القيادة الرشيدة منظومة الاقتصاد والتخطيط وتمكينها هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

كما أعرب عن شكره لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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