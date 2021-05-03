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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على هذه المناطق

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على هذه المناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على هذه المناطق
تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الشرقية، الرياض)، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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