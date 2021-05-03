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أجواء إيمانية غابت عاماً.. شاهد عودة المصلين للتهجد بالحرم النبوي

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أجواء إيمانية غابت عاماً.. شاهد عودة المصلين للتهجد بالحرم النبوي أجواء إيمانية غابت عاماً.. شاهد عودة المصلين للتهجد بالحرم النبوي
"الحذيفي" و"ابن حميد" و"البعيجان" في الإمامة والاحترازات حاضرة

أجواء إيمانية غابت عاماً.. شاهد عودة المصلين للتهجد بالحرم النبوي

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بالإجراءات الوقائية، أدى جموع المصلين اليوم، صلاة التهجد في المسجد النبوي؛ ذلك بعد غياب العام الماضي.

وقد أم المصلين في التسليمة الأولى الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي والتسليمة الثانية، وفي الثالثة الدكتور أحمد بن طالب بن حميد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، وفي التسليمتين الأخيرتين والوتر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها الخدمية لتكثيف جهودها خلال شهر رمضان المبارك لنجاح الخطة التنفيذية ولضمان أداء سير العمل في سبيل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي من خلال متابعة سير الأعمال على مدار الساعة.

وتعمل الوكالة على تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار والمصلين وتسخير كافة طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المصلين وسط التدابير الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا.

أجواء إيمانية غابت عاماً.. شاهد عودة المصلين للتهجد بالحرم النبوي

أجواء إيمانية غابت عاماً.. شاهد عودة المصلين للتهجد بالحرم النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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